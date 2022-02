Von russischer Invasion überrascht : BND-Chef von Spezialeinheit aus Ukraine geholt

Kiew Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes ist in der Ukraine von der Invasion Russlands überrascht worden. Weil der Luftraum gesperrt war, konnte er nur „unter erheblichen Anstrengungen“ wieder auf EU-Gebiet gebracht werden.

Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, ist in der Ukraine von dem russischen Angriff überrascht worden und konnte nur unter erheblichen Schwierigkeiten wieder auf EU-Gebiet gelangen. Kahl sei am Mittwoch "für dringende Gespräche zur aktuellen Lage" in die Ukraine gereist, teilte der BND am Freitag mit. Seine Rückreise habe sich dann wegen der Sperrung des Luftraums und "wegen paralleler Flüchtlingsströme schwierig und langwierig gestaltet".