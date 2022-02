Krieg in der Ukraine : Putin ruft ukrainische Armee zur Machtübernahme in Kiew auf

Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Militärs in der ukrainischen Hauptstadt zum Putsch aufgefordert. Die Armee solle die Macht in ihre Hände nehmen. Die aktuelle Regierung bezeichnete er als „Bande von Drogenabhängigen und Neonazis“.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die ukrainische Armee aufgefordert, die Macht in Kiew zu übernehmen und Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Regierung zu stürzen. "Nehmt die Macht in Eure Hände. Mir scheint, Verhandlungen zwischen Euch und uns wären einfacher", sagte Putin am Freitag in einer an die ukrainischen Streitkräfte gerichteten Rede, die im russischen Fernsehen übertragen wurde. Die Mitglieder der ukrainischen Regierung bezeichnete Putin als "Bande von Drogenabhängigen und Neonazis" und "Terroristen".