Eroberung der Schlangeninsel im Schwarzen Meer : Ukraine ehrt tote Grenzschützer und veröffentlicht Tonbandaufnahmen

Kiew 13 Grenzbeamte sollen bei der Eroberung russischer Truppen der Schlangeninsel getötet worden seien. Die Regierung in Kiew hat am Freitag Tonbandaufnahmen veröffentlicht, auf denen ein Wortwechsel zu hören sein soll. „Russisches Kriegsschiff, fick dich“ lautete demnach die Antwort der ukrainischen Beamten auf die Aufforderung zur Aufgabe der Insel.

Bereits am Donnerstagabend gab es erste Berichte über russische Truppen, die die Insel im Schwarzen Meer eroberten. Der Kontakt zum Grenzschutz und Soldaten dort sei abgerissen, teilte der Grenzschutzdienst am Donnerstagabend mit. Den ganzen Tag über habe „der Feind“ die Insel umstellt und mit Schiffskanonen beschossen.

Wie die Ukraine am Freitag bekanntgab, ehrt sie posthum die getöteten Grenzschützer. Die Regierung in Kiew veröffentlichte Tonaufnahmen, die sowohl ein Beamter als auch ein Vertreter des Medienunternehmens Ukrainskaja Prawda als Austausch zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften bezeichneten. „Dies ist ein russisches Kriegsschiff“, forderte demnach ein russischer Offizier am Donnerstag die ukrainischen Truppen zur Aufgabe auf. „Ich schlage vor, Sie legen Ihre Waffen nieder und ergeben sich, um Blutvergießen und unnötige Opfer zu vermeiden. Andernfalls werden Sie unter Feuer genommen.“