Russland und Ukraine : Putin sendet widersprüchliche Signale zu möglichen Treffen mit Selenskyj

Kiew/Moskau/Peking/Washington Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben beide Seiten Bereitschaft zu bilateralen Gesprächen bekundet - allerdings auf unterschiedliche Weise. Der russische Staatschef Putin gibt dabei erneut Rätsel auf.

Sowohl der russische Präsident Wladimir Putin als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ließen am Freitag von ihren Sprechern erklären, sie seien zu einem Austausch bereit. Unklar blieb jedoch, ob es zu einem persönlichen Treffen der beiden Staatschefs kommt. Zudem forderte Putin am gleichen Tag das ukrainische Militär auf, Selenskyj zu stürzen. Dieser sagte, er sei Russlands "Zielscheibe Nummer eins", werde aber in Kiew ausharren. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bezeichnete den Vorschlag Russlands als Diplomatie mit vorgehaltener Waffe.