Solidaritätsbekundung : Zehntausende protestieren in Georgien gegen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine

Demonstranten in der georgischen Hauptstadt Tiflis halten ihre Smartphones als Lichter bei einer Friedensdemonstration in Solidarität mit der Ukraine. Foto: AFP/VANO SHLAMOV

Tiflis In Georgien haben die Menschen schon erfahren, was es heißt, von Russland angegriffen zu werden. Am Freitag demonstrierten Zehntausende Georgier ihre Solidarität mit der Ukraine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Georgien sind zehntausende Menschen gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Tiflis versammelten sich am Freitagabend rund 30.000 Menschen, die ukrainische und georgische Flaggen schwenkten und die Nationalhymnen beider Länder sangen.

"Wir fühlen mit den Ukrainern mit, vielleicht mehr als andere Länder, weil wir die barbarische Aggression Russlands auf unserem Boden erlebt haben", sagte der Taxifahrer Niko Tvauri. Die Französisch-Lehrerin Meri Tordia sagte: "Ukrainer, Georgier, die ganze Welt muss sich Putin widersetzen."

Das Bestreben Georgiens, Nato-Mitglied zu werden, sorgt wie im Fall der Ukraine seit Jahren für Konflikte mit Russland. 2008 gipfelten die Spannungen zwischen Tiflis und Moskau in einem kurzen Krieg um die abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien, bei dem Georgien unterlag. In beiden Regionen unterhält Russland seither eine starke Militärpräsenz.

(peng/AFP)