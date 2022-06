Kontrolle in Loskutiwka und Raj-Olexandriwka : Russische Truppen gewinnen weitere Teile im Donbass für sich

Ukrainische Soldaten fahren einen Panzer in der Nähe der Frontlinie in der Region Donezk. Foto: dpa/Bernat Armangue

Kiew Die Russen rückten vor, ohne Munition oder Truppen zu schonen – und beides gehe ihnen nicht aus, attestiert der Gouverneur der ukrainischen Region Luhansk. Unterdessen zeigt sich der Kreml mit Blick auf eine mögliche politische Einigung unnachgiebig.

Russland hat bei Kämpfen im Osten der Ukraine am Donnerstag weitere Geländegewinne verzeichnet. Der ukrainische Generalstab teilte mit, russische Streitkräfte hätten die Kontrolle in den Dörfern Loskutiwka und Raj-Olexandriwka im Gebiet Luhansk übernommen und versuchten, Syrotyne bei Sjewjerodonezk einzunehmen. Nach Angaben britischer und ukrainischer Militärkommandeure wurde auch um die Kontrolle über eine wichtige Autobahn gekämpft. Ukrainische Frontkämpfer drohten umzingelt und von Nachschub abgeschnitten zu werden.

„Der Feind brennt alles nieder, um die ukrainischen Streitkräfte einzukreisen“, sagte der Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, der Nachrichtenagentur AP. Die Russen rückten vor, ohne Munition oder Truppen zu schonen - und beides gehe ihnen nicht aus. „Sie haben einen Vorteil bei schwerer Artillerie und der Truppenstärke“, sagte Hajdaj. Ein Teil der Region sei noch immer unter ukrainischer Kontrolle und trotze den Russen. Das verärgere die Angreifer und löse bei ihnen den Wunsch aus, die Region niederzubrennen.

Seit Wochen attackieren russische Truppen Sjewjerodonezk, das Verwaltungszentrum von Luhansk, mit Artillerie und aus der Luft. Zudem tobte ein erbitterter Häuserkampf mit dem ukrainischen Militär. Ukrainische Soldaten haben sich in der Azot-Chemiefabrik am Stadtrand verschanzt. Dort haben auch etwa 500 Zivilisten Zuflucht gesucht. Hajdaj sagte, die ukrainischen Soldaten nutzten die weitläufigen unterirdischen Strukturen der Anlage. Der Beschuss habe jedoch zugenommen, selbst Betonunterstände könnten dem Bombardement nicht standhalten. „Die Russen nutzen ihr gesamtes Arsenal“.

Zugleich trieben die Russen ihren Vormarsch auf Lyssytschansk voran, die einzige Stadt in Luhansk, die noch vollständig unter ukrainischer Kontrolle steht. Sie ist durch den Fluss Siwerskyj Donez von der Stadt Sjewjerodonezk getrennt. Hajdaj sprach von rücksichtslosem Artilleriebeschuss, bei dem dort binnen 24 Stunden mindestens ein Zivilist getötet und drei weitere verwundet worden seien. Russland habe mehr als 100 Mehrfachraketenwerfer in dem Gebiet konzentriert. „Die russische Armee „befreit“ Sjewjerodonezk von Leben und Arbeitsplätzen“, sagte der Gouverneur in einem sarkastischen Verweis auf das von Russland ausgelobte Ziel, den Donbass zu „befreien“.

Das britische Verteidigungsministerium erklärte, ukrainische Truppen hätten sich aus einigen Gebieten nahe der Stadt Lyssytschansk zurückgezogen. So sollte eine Einkesselung durch die sich verstärkenden und in der Region konzentrierenden russischen Truppen vermieden werden.

Das Ministerium erwähnte in seinem geheimdienstlichen Lagebericht am Donnerstag, die russischen Truppen seien seit Sonntag wahrscheinlich mehr als fünf Kilometer in Richtung der südlichen Zufahrtswege zu Lyssytschansk vorgerückt. Das ukrainische Militär erklärte, die Russen versuchten auch, die Hügel über einer Autobahn einzunehmen, die Lyssytschansk mit Bachmut verbindet, um die Versorgungslinien der ukrainischen Streitkräfte zu durchtrennen. Hajdaj erklärte, die Autobahn werde wegen des schweren russischen Beschusses nicht mehr genutzt. Die ukrainischen Truppen würden über eine Alternativroute versorgt.

Nach dem gescheiterten Versuch, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen, hatte Russland seinen Fokus auf den Donbass verlagert, wo Moskau seit 2014 prorussische Separatisten unterstützt. Das russische Militär kontrolliert derzeit etwa 95 Prozent der Region Luhansk und etwa die Hälfte der benachbarten Region Donezk.

Auf die Aussichten auf eine politische Einigung angesprochen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag, eine solche sei „möglich, nachdem die Ukraine alle russischen Forderungen erfüllt hat“. Die Ukraine wisse genau, was damit gemeint sei. Der Kreml hat gefordert, dass die Ukraine die russische Souveränität über die ukrainische Halbinsel Krim akzeptiert, die Moskau im Jahr 2014 annektierte. Außerdem pocht er auf die Anerkennung der Unabhängigkeit der Separatistenregionen im Osten der Ukraine. Moskau hat zudem erklärt, dass die Ukraine die Situation am Boden anerkennen solle - ein offensichtlicher Verweis auf andere Geländegewinne, die die russischen Streitkräfte im Süden der Ukraine erzielt haben, wo die Region Cherson und ein Teil der Region Saporischschja eingenommen wurden.

