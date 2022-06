Bereit zum Dialog mit anderen Parteien : Macron will nach Verlust der Parlamentsmehrheit anders regieren

Paris Nach dem Verlust der Mehrheit im französischen Parlament hat Präsident Emmanuel Macron eine Änderung in seinem Regierungsstil angekündigt. Er sei bereit auch mit anderen Parteien eine Regierung zu bilden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach dem Verlust der Mehrheit im Parlament einen anderen Regierungsstil angekündigt. In einer Fernsehansprache sagte er am Mittwoch, man müsse nun „lernen, anders zu regieren und Gesetze zu erlassen“. Er sei bereit, „einige neue Kompromisse mit den politischen Bewegungen zu schließen“, die in der neuen Nationalversammlung vertreten sind. „Es muss keinen (politischen) Stillstand bedeuten“, sagte Macron. „Es muss Deals bedeuten.“

Macrons Allianz „Zusammen!“ ist aus der am Sonntag abgeschlossenen Parlamentswahl mit 245 Sitzen zwar als stärkste Kraft hervorgegangen, zur absoluten Mehrheit fehlen ihr aber 44 Mandate. Am Montag und Dienstag versuchte der Präsident, in Treffen mit den Führungen anderer Parteien seine Dialogbereitschaft zu untermauern. Doch die schienen entschlossen, an der Oppositionsrolle festzuhalten.