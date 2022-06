Diplomatisch nicht angemessen : Ukrainischer Botschafter will sich bei Scholz für „Leberwurst“-Äußerung entschuldigen

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, aufgenommen im Bundestag in Berlin. (Archivfoto) Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Äußerung habe viele Menschen vor den Kopf gestoßen, hat der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk jetzt in einem Interview gesagt. Melnyk hatte Kanzler Scholz als „beleidigte Leberwurst“ bezeichnet.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, will sich bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für seine umstrittene „Leberwurst“-Äußerung entschuldigen. „Das ist eine Äußerung, die ich im Nachhinein natürlich bedauere“, sagte Melnyk dem „Spiegel“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. „Ich werde mich bei ihm persönlich entschuldigen“, kündigte er an.