Nach Wahlerfolg : Marine Le Pen wird Vorsitzende ihrer rechtsnationalen Partei

Paris Bei der ersten Fraktionssitzung der Partei Rassemblement National (RN) ist Marine Le Pen an die Spitze gewählt worden. Bereits bei der Parlamentswahl hat die rechtsnationale Partei einen Erfolg verschrieben.

In Frankreich rückt Marine Le Pen an die Spitze der nach der Parlamentswahl erstarkten Fraktion ihrer Partei Rassemblement National (RN). Die 53-Jährige wurde am Donnerstag bei der ersten Fraktionssitzung gewählt, teilte die rechtsnationale Partei in Paris mit. Le Pen hatte den Vorsitz der Partei während ihres Präsidentschaftswahlkampfs, bei dem sie in der Stichwahl gegen Präsident Emmanuel Macron unterlag, zunächst an Jordan Bardella abgegeben. Dieser will das Spitzenamt auf Dauer übernehmen.