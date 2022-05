US-Geheimdienste rechnen mit monatelangen Kämpfen : Was ein langer Ukraine-Krieg bedeutet

Menschen fahren in der Nähe der Frontlinie be Borodjanka auf Fahrrädern an einem Wohnhaus vorbei, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zerstört wurde. Foto: dpa/Vadim Ghirda

Düsseldorf/Berlin Die Solidarität des Westens mit dem geschundenen Land könnte bei einem länger dauernden Krieg deutlich nachlassen. Das eröffnet dem Aggressor Putin neue Chancen. Aber es gibt auch Alternativen.

Die Aussichten für den Ukraine-Krieg, die US-Geheimdienstchefin Avril Haines vor dem Senat ausgebreitet hat, sind alles andere als beruhigend. Die Koordinatorin der amerikanischen Spionage-Einheiten erwartet einen langen Krieg, weil Kremlchef Wladimir Putin sein Ziel der vollständigen Eroberung der Ukraine noch längst nicht aufgegeben hätte. Die Verlagerung der Truppen auf den Donbass sei nur vorübergehender Natur, vermutet Haines. Die Einschätzung der obersten US-Nachrichtenbeschafferin wird von vielen Militärexperten geteilt. Weil beide Seiten sich in nächster Zukunft Gebietsgewinne durch bewaffnete Auseinandersetzungen erhoffen, sind sie nicht zu Verhandlungen bereit.

Was aber bedeutet ein monatelanger, vielleicht sogar Jahre dauernder Konflikt für den Westen und dort insbesondere für uns Deutsche? Die Bundesrepublik steht im Zentrum der Hilfslieferungen für das überfallene Land. Nach einigem Zögern hat sich Kanzler Olaf Scholz zur Versendung von Kampfpanzern und schweren Haubitzen durchgerungen. Die Solidarität mit der Ukraine ist breit in der deutschen Bevölkerung verankert. Mehr als 80 Prozent finden nach der jüngsten Umfrage des Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen, dass der Umfang der Hilfe richtig oder sogar immer noch zu wenig ist. Fast die Hälfte sind sogar für die Lieferung schwerer Waffen, selbst wenn die Zustimmung zuletzt gesunken ist. Auch die Aufnahme von Geflüchteten ist überwiegend herzlich und großzügig.

Doch Solidarität zwischen fremden Menschen ist selten von großer Dauer, so bedauerlich man das finden mag. Sollte es tatsächlich zu einem Stellungskrieg kommen, der das Land an der Kampflinie weiterhin furchtbar verwüsten würde, dürfte trotzdem die Aufmerksamkeit und die Empörung über diesen Konflikt nachlassen. Die Kämpfe würden als Dauerereignis wahrgenommen, es setzt, so zynisch es klingt, eine Gewöhnung ein. Selbst brutale Bilder würden nicht mehr so aufrütteln wie jetzt. Da Politikerinnen und Politiker sehr genau auf Stimmungen an der Wählerbasis reagieren, würde der Ukraine-Konflikt nicht mehr die erste Rolle in ihren Handlungen spielen. Die Verantwortlichen und auch die Bürgerinnen und Bürger wären mehr an den direkten und indirekten Folgen des Krieges für ihren Alltag interessiert – die mögliche Energieknappheit, die steigenden Preise und Lieferengpässe für wichtige Güter. Das verschiebt aber die Bedeutung von Solidarität und Unterstützung, gerade wenn diese Krisen zunehmend gravierende Einschränkungen mit sich bringen.

Und auch das würde der Krieg bringen: Gut und Böse wären in der Länge des Konflikts nicht mehr so klar zu trennen. Wenn etwa bekannt würde, dass auch ukrainische Truppen Menschenrechte verletzten oder gar Kriegsverbrechen begingen, würde die Sympathie schwinden. Einige unbestätigte Berichte in diese Richtung gibt es bereits jetzt. Und in jedem Krieg werden von beiden Seiten Untaten begangen – selbst wenn eine von ihnen Opfer eines Angriffskriegs wurde. Je länger also der Konflikt dauert, desto mehr Menschen würden sich von ihm abwenden, weil sie das Leid, das auf beiden Seiten verursacht wird, nicht mehr sehen möchten. Das ist ethisch nicht einwandfrei, aber typisch für eine Massenwahrnehmung. Die Ukraine müsste sich auch zunehmend dafür rechtfertigen, warum sie auf geringe Gebietsveränderungen bei großen Verlusten setzt. Der Münchner Militärexperte Carlo Masala sprach in diesem Zusammenhang von der Verdun-Metapher. Wie im Ersten Weltkrieg bei den fürchterlichen Materialschlachten um wenige Quadratkilometer Gelände, so könnte der Kampf zwischen russischen und ukrainischen Truppen in einen Abnutzungskrieg umschlagen. Der Druck auf Kiew, Zugeständnisse an Moskau zu machen, selbst wenn damit souveränes Gebiet der Ukraine aufgegeben wird, dürfte stark zunehmen.

Neben der schwindenden Aufmerksamkeit und der Gräuel auf beiden Seiten könnte die russische Seite stärker ihre generelle Überlegenheit mittels Masse ausspielen. Oberbefehlshaber Putin hat – entgegen den Erwartungen – am Gedenktag zur Kapitulation Nazi-Deutschlands am 9. Mai nicht die Generalmobilmachung ausgerufen. Er hat also noch einiges in Reserve. Er kann auch unterhalb der nuklearen Schwelle schlimme Waffen wie Thermobomben oder Raketen einsetzen, die eine ganz andere Zerstörungskraft entwickeln als seine jetzigen Angriffsmittel. Vom Süden her lässt Putin die Hafenstädte der Ukraine am Schwarzen Meer beschießen. Schafft er es, das Land vom Seeweg abzuschneiden, würde er die Wirtschaft stark treffen. Das wäre ein gewaltiger strategischer Vorteil. So schlimm es klingt: Putin kann tatsächlich warten, bis sich die Ukraine erschöpft. Das ist es auch, was die US-Geheimdienste befürchten, wenn sie nur von einer vorübergehenden Änderung der Taktik der russischen Armee sprechen.

In Deutschland und anderen Ländern des Westens ist man auf eine solche brutale Kriegsführung nicht vorbereitet. Viele Menschen würden sich fragen, wie man den Konflikt endlich beenden könne, koste es, was es wolle. Wenn schon innerhalb von wenigen Tagen die Zustimmung zu schweren Waffenlieferungen von 55 auf 46 Prozent zurückgeht, obwohl die Ukraine sogar erste Erfolge erzielt, kann man sich vorstellen, wie die Meinungsumfragen bei einer weiteren Brutalisierung des Krieges aussehen. Setzen die Russen dann auf weitere nukleare Drohungen oder weiten sie ihre Cyber-Angriffe aus, dürfte die Unterstützungsbereitschaft und die Solidarität für die befreundete Ukraine noch mehr abnehmen.