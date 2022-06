Eine Wandmalerei der Jungfrau Maria, bekannt unter dem Namen „Saint Javelina“, die anstelle des Jesuskindes eine Panzerfaust in den Händen hält, ist an der Fassade eines Wohnhauses in Kiew angebracht. Die Panzerfaust, FGM-148-Javelin, die die Figur auf dem Wandbild in den Händen trägt, gehört zu den Waffen, die der Ukraine von den westliche Verbündeten im Kampf gegen das russische Militär geliefert worden ist. Foto: dpa/Efrem Lukatsky