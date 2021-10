Kurz, Babis, Söder : Schmutzeleien werden bestraft

Meinung Berlin Sebastian Kurz tritt in Österreich zurück. Andrej Babis verliert die Wahl in Tschechien. Und Markus Söder hat Ärger mit dem CSU-Nachwuchs. Drei Nachrichten, eine mögliche Lehre: Alleindarsteller sind nur beliebt, wenn sie Erfolg haben – und sich gescheit benehmen.

Außer einer zeitlichen Nähe scheinen drei Ereignisse wenig miteinander zu tun zu haben: In Österreich tritt Bundeskanzler Sebastian Kurz zurück, in Tschechien verliert Regierungschef Andrej Babis die Wahl, und in Bayern wird Markus Söder vom CSU-Nachwuchs aus einem Antrag zum Neuanfang der Partei gestrichen. Doch die Basis gibt bei allen drei Vorgängen eine eindeutige Botschaft ab: Alleindarsteller werden nur geschätzt, wenn sie für Erfolg und ein Mindestmaß an Redlichkeit stehen. Kommen überdeutlich Schmutzeleien ins Spiel, ist es mit dem Rückhalt schnell vorbei. Deshalb kommen auf Kurz, Babis und Söder schwere Zeiten zu.