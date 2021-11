Auch Nachtleben eingeschränkt : Bayern sagt alle Weihnachtsmärkte wegen Coronalage ab

Der Weihnachtsmarkt in München wird in diesem Jahr nicht starten (Archvbild). Foto: dpa/Amelie Geiger

München Bayern hat wegen der steigenden Infektionszahlen sämtliche Weihnachtsmärkte abgesagt. Auch Bars und Diskotheken sollen wieder geschlossen werden.

Das verkündete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach einer Sitzung seines Kabinetts in München. Es müsse dort vorgegangen werden, wo es die meisten Ansteckungen gebe, sagte der Regierungschef zur Begründung. Neben den Weihnachtsmärkten werden außerdem Klubs, Bars und die gesamte Nachtgastronomie wieder für drei Wochen geschlossen.

Diese Schließungen gelten landesweit, wie Söder sagte. Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden: mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern. Zudem gilt dort die 2G-plus-Regel - Zugang also auch für Geimpfte und Genesene nur noch mit Test. Die Landesregierung will den Handel demnach von der 2G-Regel ausnehmen, aber die Zahl der Kunden auf einen pro zehn Quadratmeter begrenzen. Außerdem soll für die Gastronomie eine Sperrstunde ab 22 Uhr eingeführt werden.