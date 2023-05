Nach Berichterstattung über Tod von Jina Mahsa Amini Prozessbeginn im Iran gegen zwei Journalistinnen

Am Montag war in Teheran bereits ein separater Prozess gegen Hamedis Kollegin Elaheh Mohammadi eröffnet worden. Die Fotografin der reformorientierten Tageszeitung „Ham Miham“ war ebenfalls im September festgenommen worden. Kurz zuvor war sie in Aminis Heimatstadt Saqqez in der Provinz Kurdistan gereist, um über deren von Protesten begleitete Beerdigung zu berichten.