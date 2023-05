Raketentest in Nordkorea Start von Spionagesatellit fehlgeschlagen

Nordkorea hat bei dem Versuch, einen militärischen Spionagesatelliten ins All zu bringen, nach eigenen Angaben einen Rückschlag erlitten. Der Versuch, das Gerät wie angekündigt für die weltraumbasierte Aufklärung ins All zu bringen, sei fehlgeschlagen, hieß es aus Pjöngjang. In einer Mitteilung, die am Mittwoch von den Staatsmedien verbreitet wurde, hieß es, die mehrstufige Trägerrakete sei vor der Westküste der koreanischen Halbinsel ins Meer gestürzt, nachdem sie in Folge der Trennung der ersten und zweiten Stufe an Schubkraft verloren habe.