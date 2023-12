Friedensnobelpreis für Narges Mohammadi Kampfansage aus der Gefängniszelle

„Ich schreibe diese Botschaft hinter hohen und kalten Gefängnismauern“, ließ Mohammadi ihre Tochter Kiana sagen, die den ersten Teil der Rede auf Französisch verlas; die Zwillinge und ihr Vater Taghi Rahmani leben im französischen Exil. Mohammadis Ansprache war eine Kampfansage an das Regime in Teheran und ein Appell an den Westen, die iranische Protestbewegung nicht im Stich zu lassen. Das iranische Volk werde über das Regime siegen: „Das ist sicher.“