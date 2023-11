Knapp zwei Wochen nach Freilassung Iranischer Rapper Salehi erneut festgenommen

Weniger als zwei Wochen nach seiner Freilassung auf Kaution ist der bekannte iranische Rapper Toomadsch Salehi wieder festgenommen worden. Dies sagte sein Anwalt Amir Raisian am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Justiz-Website Misan Online gab an, Salehi habe „Lügen veröffentlicht und die Öffentlichkeit gestört, indem er falsche Kommentare ins Internet gestellt hat“. Sie bezog sich auf ein Video, in dem Salehi seinen Unterstützern nach der Freilassung dankte.