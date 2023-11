Prozess um Tod eines Jungen Angeklagte bedauert tödlichen Unfall auf Klassenfahrt – Verfahren eingestellt

Der Prozess um einen tödlichen Unfall eines Jungen auf Klassenfahrt ist unter Auflagen vorläufig eingestellt worden. Die Angeklagte muss eine Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro an den Verein Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg zahlen, wie das Landgericht Verden am Mittwoch entschied. Die Staatsanwaltschaft hatte der Mitarbeiterin eines Waldpädagogikzentrums fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. (Aktenzeichen 4 Kls 6/23)