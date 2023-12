Suizid im Gefängnis Prozess wegen mutmaßlichen Totschlags an 86-Jähriger abgesetzt

Der gewaltsame Tod einer 86 Jahre alten Frau aus Herne kann strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden. Wie das Bochumer Landgericht am Montag mitgeteilt hat, hat sich der Angeklagte kurz vor Prozessbeginn im Gefängnis das Leben genommen. Dem 47-jährigen Deutschen war vorgeworfen worden, am 5. Juni dieses Jahres seine Mutter erwürgt zu haben. Laut Anklage hatte er anschließend vorgehabt, auch seinen demenzkranken Vater und sich selbst umzubringen. Die Ermittler sind davon ausgegangen, dass er seine Eltern mit in den Tod nehmen wollte, um ihnen weiteres Leid zu ersparen.