Todesstrafe Amnesty meldet höchste Zahl an Hinrichtungen seit fünf Jahren

Im vergangenen Jahr hat die Zahl der gerichtlich angeordneten Hinrichtungen den höchsten Wert seit fünf Jahren erreicht. Das berichtet Amnesty International. In ihrem aktuellen Bericht dokumentiert die Menschenrechtsorganisation knapp 883 Hinrichtungen in 20 Ländern. Dazu kommen demnach tausende Hinrichtungen in China, die unter Verschluss gehalten würden. Das sei die höchste Zahl von gerichtlichen Hinrichtungen seit 2017, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht zur weltweiten Anwendung der Todesstrafe.

Zudem geht die Menschenrechtsorganisation von Tausenden weiteren Hinrichtungen in China, Nordkorea und Vietnam aus, "die unter Verschluss gehalten werden", wie Amnesty mitteilte.