Iran löst Sittenpolizei auf Ein Zeichen der Schwäche

Im Iran müssen Frauen seit 1983 in der Öffentlichkeit ihr Haar bedecken. Die 2006 gegründete Religionspolizei soll darauf achten, dass die Frauen sich daran halten. Der Hardliner Raisi hatte die Sittenwächter nach seiner Wahl ins Präsidentenamt 2021 aufgerufen, bei der Umsetzung der Vorschrift hart durchzugreifen. Im September nahmen Religionspolizisten in Teheran die 22-jährige Mahsa Amini fest, weil ihr Kopftuch angeblich nicht den Vorschriften entsprach. Wenige Tage später starb sie in der Gewalt der Religionswächter. Das Schicksal der jungen Frau löste die Proteste aus, die seitdem die Islamische Republik erschüttern.