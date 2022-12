Weiterhin Proteste Bundesländer setzen Abschiebungen in den Iran aus

Im Iran haben sich derweil am Freitag Frauen in der Provinz Sistan-Balutschistan den landesweiten Protesten gegen die islamisch-konservative Führung im Land angeschlossen. Im Internet verbreitete Videos zeigten dutzende Frauen in den Straßen der Provinzhauptstadt Sahedan, die Transparente mit der Aufschrift „Frau, Leben, Freiheit“ hochhielten – einer der bekanntesten Slogans der iranischen Protestbewegung. Die hauptsächlich von sunnitischen Muslimen bewohnte Region gilt als äußerst konservativ. Die Führung des Landes ist schiitisch.