Präsident der Ukraine enttäuscht Selenskyj nennt Preisdeckel für russisches Öl „keine ernsthafte Entscheidung“

Nach langem Ringen hatten die G7- und die EU-Staaten am Freitag eine Obergrenze von 60 Dollar pro Barrel für per Schiff transportiertes Öl aus Russland beschlossen. Mit der Obergrenze solle Russland daran gehindert werden, „von seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine zu profitieren“, hieß es in einer Erklärung der G7-Staaten, der sich auch Australien anschloss. Vor allem Polen hatte zunächst eine niedrigere Obergrenze gefordert, Berichten zufolge um die 30 Dollar.