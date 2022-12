Nach Friedensabkommen Eritreische Soldaten töten Zivilisten in Tigray

Die Übergriffe drohen das am 2. November in Südafrika zwischen der äthiopischen Regierung und den Führern der Tigray-Region geschlossene Friedensabkommen zu gefährden. Die Truppen der Regionalregierung in Tigray sollten demzufolge innerhalb von 30 Tagen nach der Vereinbarung entwaffnet werden. Die erklärten allerdings, sie wollten ihre schweren Waffen erst abgeben, wenn das eritreische Militär aus der Region abziehe. Eritrea war jedoch nicht an den Friedensgesprächen beteiligt und hat auch das Abkommen nicht unterzeichnet.