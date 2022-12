Gott und die Welt Wie der Islam zu Anderssein und Vielfalt steht

Bei der aktuellen WM rückten zahlreiche Themen jenseits von Sport und Fußball ins Zentrum vieler Debatten. Selbstbestimmung der Frauen im Iran, Menschenrechte in Katar, die Unterstützung Katars für Hamas und den politischen Islam, Verbot von Alkohol in den öffentlichen Räumen der WM und anschließend die Debatte um den Umgang mit dem Thema sexuelle Diversität. Gerade Letzteres macht deutlich, wie weit Wertehaltungen in Bezug auf die Anerkennung von Vielfalt in der Gesellschaft auseinandergehen können. Dabei verläuft die Trennlinie sicher nicht alleine zwischen der islamischen und der nichtislamischen Welt. Es handelt sich einfach um verschiedene Wertevorstellungen unabhängig von Religionen und Nationen.