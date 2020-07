Großbritannien : „Kuschelbär“ spioniert Covid-Forscher aus

London Die Hackergruppe „Cozy Bear“ hat laut dem britischen Außenminister einen Cyberangriff auf Forschungseinrichtungen des Landes gefahren. Die staatlichen Stellen vermuten russische Geheimdienste dahinter.

„Russenspione versuchen, unseren Impfstoff zu stehlen“, titelten die Zeitungen am Freitag im Königreich unisono. Der britische Außenminister Dominic Raab hatte bekanntgegeben, dass die Hackergruppe „Cozy Bear“, also Kuschelbär, eine Cyberattacke unternommen habe. Sie habe versucht, britische Forschungseinrichtungen auszuspionieren, die zurzeit an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 arbeiten. Kuschelbär, auch als „APT29“ und „The Dukes“ bekannt, wird vom Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) als „Teil der russischen Geheimdienste“ eingeordnet, mit einer Sicherheit von „95 Prozent plus“.