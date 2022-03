Britische Militärpolizei in Weeze : RAF Museum zeigt neue Ausstellung

Britische Militärpolizei in Weeze

Weeze Das Museum am Airport öffnet nach der Winterpause wieder. Die Besucher erwarten Exponate zur Geschichte der britischen Militärpolizei.

Am Freitag, 4. März, öffnet das Royal Air Force (RAF) Museum Laarbruch wieder nach der Winterpause. Die umfangreiche Ausstellung zur Geschichte der britischen Luftwaffe in Laarbruch und in Deutschland ist freitags, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt richtet sich nach den jeweils gültigen Corona-Bestimmungen. Gruppen können das Museum gerne nach Vereinbarung auch zu anderen Zeiten besuchen.