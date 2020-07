Zusammenarbeit mit Bulgarien geplant : Ungarn will Armee auf deutsche Militärtechnik umstellen

Budapest/Sofia In der kommenden Woche sollen die ersten Leopard-Panzer nach Ungarn geliefert werden. Das Land setzt auf deutsche Technik und will seine Streitkräfte weitgehend kompatibel mit der Bundeswehr machen.

Die ungarische Regierung will ihre Streitkräfte sehr weitgehend auf die Technik der Bundeswehr umrüsten. Ungarn wolle den Großteil seiner militärischen Neuanschaffungen aus Deutschland beziehen, sagte Verteidigungsminister Tibor Benkö am Donnerstag bei einem Besuch seiner deutschen Kollegin Annegret Kramp-Karrenbauer. Am 24. Juli finde ein „außerordentlich wichtiges Ereignis“ in Ungarn statt. „An diesem Tag werden die ersten Panzer vom Typ Leopard eintreffen“, sagte er. Sein Land - einst Teil des Warschauer Paktes und nun Mitglied der Nato - wolle „von der Technik des Ostens auf eine Technik des Westens umstellen“.