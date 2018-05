Donald Trump setzt Pläne von Strafzöllen gegen China fort

Donald Trump and Chinas Staatspräsident Xi Jinping (Archivbild). Foto: AP/Andrew Harnik

Washington US-Präsident Donald Trump setzt seine Pläne milliardenschwerer Strafzölle gegen China ungeachtet jüngster Berichte über eine Annäherung beider Länder fort.

Das Weiße Haus erklärte am Dienstag, am 15. Juni werde eine Liste chinesischer Produkte veröffentlicht, die mit Zöllen im Gegenwert von insgesamt 50 Milliarden US-Dollar belegt werden sollten. „Kurz danach“ sollten zusätzlich Zölle in Höhe von 25 Milliarden verhängt werden.