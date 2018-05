Trump und Abe planen Treffen vor Gipfel mit Nordkoreas Kim

Abe (links) und Trump bei ihrer Zusammenkunft in Florida am 17. April. Bald soll das nächste Treffen anstehen. Amerika ist die Schutzmacht Japans und ein wichtiger Partner. Foto: AFP/MANDEL NGAN

Washington US-Präsident Trump will sich vor dem Nordkorea-Gipfel mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe zur Vorbereitung treffen, womöglich im Vorfeld des G7-Treffens in Kanada ab 8. Juni.

Der amerikanische Präsident Donald Trump will sich vor dem angestrebten Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit der japanischen Regierung abstimmen. Geplant sei

ein Treffen mit Ministerpräsident Shinzo Abe, teilte das

Präsidialamt in Washington am Montag mit.