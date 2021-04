Einträge offenbar gelöscht : China zensiert Oscar-Verleihung an Chloé Zhao

Taipeh/Peking In den staatlichen Medien Chinas, wo die Regisseurin von „Nomadland“ geboren ist, trifft der Erfolg bei den Oscars auf Stillschweigen. Einträge über Zhao und ihre Auszeichnungen wurden offenbar gelöscht.

China hat mit Zensur und Zurückhaltung auf den historischen Erfolg der in Peking geborenen Filmemacherin Chloé Zhao bei den Oscars reagiert. Wichtige Staatsmedien, darunter die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua und der Staatssender CCTV, berichteten am Montag zunächst überhaupt nicht über die Verleihung des Preises an die US-Amerikanerin, die ihre Kindheit in China verbracht hatte. In sozialen Netzwerken wurden Beiträge zum Thema teilweise gelöscht. Ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums lehnte einen Kommentar mit der Begründung ab, dass es sich „nicht um eine diplomatische Angelegenheit“ handele.