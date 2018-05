Russischer Journalist Arkadi Babtschenko erschossen

Moskau Der russische Kriegsreporter Arkadi Babtschenko ist in Kiew erschossen worden. Er hatte im vergangnen Jahr seine Heimat verlassen, weil er um sein Leben fürchtete. Ein ukrainischer Abgeordneter macht Russland für die Tat verantwortlich.

Der russische Journalist Arkadi Babtschenko ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erschossen worden. Seine Ehefrau habe ihn am Dienstag blutend in seiner Wohnung entdeckt und den Notarzt gerufen, teilte die Polizei mit. Babtschenko habe mehrere Schussverletzungen am Rücken gehabt und sei noch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Babschenko war ein scharfer Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin.