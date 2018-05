Libysche Konfliktparteien einigen sich auf Wahlen im Dezember

Paris Macron bezeichnet die Vereinbarung als „entscheidenden Schritt zur Versöhnung“. Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sollen laut Abschlusstext „glaubwürdig und friedlich“ sein.

Neue Hoffnung im Libyen-Konflikt: Bei einer Konferenz in Paris haben sich die Konfliktparteien des nordafrikanischen Landes auf Wahlen im Dezember verständigt. Ziel seien Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 10. Dezember, hieß es am Dienstag in der Erklärung der Teilnehmer. Der Gastgeber, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, bezeichnete die Vereinbarung als „entscheidenden Schritt zur Versöhnung“ im Konflikt.