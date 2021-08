"Nicht menschenwürdig und nicht glaubwürdig" : Asselborn kritsiert Europas Flüchtigspolitik

Köln Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn kristisiert am Montagmorgen den Umgang Europas mit Migrationsfragen. Er sehe die politische Stabilität Europas in Gefahr.

Asselborn wirft der Europäischen Union vor, in Migrationsfragen "kurzsichtig" zu handeln. Europa rede immer nur von Menschenrechten, handele aber nicht, sagte er am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Es sei im Moment kaum möglich, eine gemeinsame Linie zu Migration und Flucht zu finden.

Es sei "nicht menschenwürdig und nicht glaubwürdig", wenn sich die EU hier an "Staaten vom rechten Rand" orientiere, kritisierte Asselborn weiter: "Seit 2015 wird wiederholt, dass es in der EU Länder gibt, die keine Migranten aufnehmen, die eine andere Sprache sprechen, eine andere Religion haben, mit dem Argument, dass die Gesellschaft unterwandert wird, wo man Migration fast gleichstellt mit Terrorismus." Da sei "etwas eingerissen" in der EU, was die gesamte politische Solidarität in Europa zusammenbrechen lassen könne.