Untergang eines Schlauchbootes : 52 Menschen mutmaßlich im Mittelmeer ertrunken

Lissabon Zwischen Afrika und den Kanarischen Inseln kam es wohl zu einem Bootsunglück. Bislang konnte nur eine Frau gerettet werden, die von 52 weiteren Passagieren berichtete.

Beim Untergang eines Migrantenschlauchbootes zwischen Afrika und den Kanarischen Inseln sind möglicherweise 52 Menschen ertrunken. Ein Handelsschiff habe das Boot am Donnerstag 255 Kilometer südlich der Kanaren entdeckt und die Rettungsdienste alarmiert, teilten die spanischen Behörden am Freitag mit. Bislang sei nur eine Frau gerettet worden, die sich an dem sinkenden Boot festgekrallt habe. Neben ihr seien zwei Tote gefunden worden. Die Frau habe erklärt, das Boot sei mit 53 Menschen aus der Elfenbeinküste von der Westsahara aus in See gestochen.