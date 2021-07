Tempolimit : Ein gutes Thema für den Wahlkampf

Meinung Berlin Das Tempolimit wird kommen, aber nicht allein aus Klimagründen. Es ist erkennbar, dass politisch die Front der Gegner immer mehr bröckelt, auch wenn vor allem aus der Union dagegengehalten wird.

Rein sachlich betrachtet gibt es vor allem gute Argumente für Tempolimits – ob auf der Autobahn, der Landstraße oder in der Innenstadt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür, zumindest sagen das die Demoskopen. Die geringere Geschwindigkeit reduziert die Zahl der Unfälle und damit die der Toten und Schwerverletzten. Und zu guter Letzt dient eine Begrenzung der Luftreinhaltung und dem Klimaschutz. So weit, so gut. Tempolimits haben aber auch eine stark emotionale Komponente. Viele Deutsche lieben nun mal ihr Auto und seine PS, also die Freiheit, mal aufs Gaspedal drücken zu können. Teile der Politik spielen bei ihrem Nein zum Tempolimit genau auf dieser Freiheitsklaviatur.