Wunsch nach Anerkennung Was Selbstliebe mit Glauben zu tun hat

Zugleich ist dies der Ausdruck fehlender Selbstannahme. Die Wurzeln liegen meist in unserer Kindheit, vor allem dann, wenn man Liebe und Anerkennung nur als Belohnung für die Leistungen erfahren hat. Wer verinnerlicht hat, dass Liebe erst verdient werden muss, wird ständig von der Zufriedenheit der Außenwelt abhängig sein, um sich akzeptiert und geliebt zu fühlen. Wer hingegen gelernt hat, sich selbst zu lieben, sich selbst wertzuschätzen und sich selbst anzunehmen, der ist nicht auf die Außenwelt angewiesen. Man muss sich nicht ständig fragen, was andere von einem erwarten, sondern: Was sind meine Erwartungen an mich selbst?