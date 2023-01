Eigene Wege Wenn Paare anders erziehen wollen als ihre Eltern

Auf dem Weg sollte man auch Zweifel an der eigenen Mutter- oder Vaterrolle loswerden. Aus in sich schlummernde destruktive Sätze („Ich bin nicht okay, so wie ich bin“) werden mit der Zeit konstruktive Sätze („Ich bin okay, so wie ich bin, auch wenn ich mal Fehler mache“). Dann entsteht Selbstliebe und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, so die Elterncoachin.