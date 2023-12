Kolumne Wissensdrang Faszinierende biologische Membranen

Auch im Alltag spielen Grenzflächen, ähnlich wie bei Biomembranen, eine Rolle. Eine Pionierin auf dem Gebiet der Grenzflächenforschung war Agnes Pockels (1862–1935). Ihr Lieblingsfach Physik konnte sie nicht an einer Universität studieren. Stattdessen pflegte sie ihre Eltern und war Hausfrau. Die leidenschaftliche Hobby-Forscherin bemerkte eine Veränderung an der Wasseroberfläche, während sie verschmutztes Geschirr reinigte. Mithilfe eines selbst entworfenen physikalischen Messgeräts bestimmte sie die Oberflächenspannung verschiedener Spülmittellösungen. Nach ausführlicher Literaturrecherche und im Bewusstsein der Originalität ihrer Entdeckungen wandte sich die kluge Bürgerwissenschaftlerin mit ihren Abwascherkenntnissen an die örtliche Universität. Dort belächelte man ihre Versuche. Ein britischer Professor jedoch schätzte den Wert ihrer sorgfältigen Küchenexperimente und verhalf Agnes Pockels damit zu ihrer verdienten Anerkennung.