Kolumne Gott und die Welt Ein Paar wie du und ich

Sie ist müde. „Ich brauche eine Pause! Wie lange noch?“ Er beruhigt sie: „Es kann nicht mehr weit sein.“ Sie ist genervt. „Das hast du schon vor drei Stunden gesagt! Ich kann wirklich nicht mehr!“ Er bleibt ruhig: „Entspann dich. Heute Abend sind wir da.“ – „Heute Abend?! Es ist erst Mittag! Ich brauche jetzt eine Pause. Und was zu essen.“ Er schaut in seine Tasche. „Tut mir leid. Alles aufgegessen.“ Das ist ihr zu viel. „Waaas?! Hast du heimlich gegessen, als ich geschlafen habe?“ Er tut unschuldig. „Natürlich nicht.“ Er lächelt breit dazu. „Ja klar! Du hast da noch was zwischen den Zähnen!“ Wenn es ums Essen geht, versteht sie keinen Spaß. Da hilft auch sein hübsches Lächeln nicht.