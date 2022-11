Adventszeit Ein besonderer Besuch

Es gibt in meiner Familie diese Anekdote aus meiner Kindergartenzeit: Meine Mutter hat in meiner Abwesenheit die ganze Wohnung aufgeräumt und geputzt und weist mich bei meiner Rückkehr aus dem Kindergarten darauf hin. Sicher um mir zu sagen, dass ich nicht gleich wieder alles in Chaos versetzen soll. Und dass sie auch meinen Dreck weggewischt hat. Ich weiß nicht, mit welcher Reaktion sie gerechnet hat, als sie mir sagt, dass sie sauber gemacht hat, aber mit meiner bestimmt nicht: „Wer kommt?!“