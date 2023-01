Arbeitszeiten für Pfarrer Regelmäßig aufhören

„Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte.“ So wird es in der Bibel erzählt. Am Anfang, nach der Arbeit, macht Gott eine Pause. Sabbat heißt das in der Sprache des Alten Testaments. Das bedeutet auch: aufhören. Vielen fällt das schwer. „Ich kann gar nicht aufhören zu arbeiten. Ich muss immer was zu tun haben“, erzählte mir neulich eine Bekannte. „Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, geht es direkt weiter. Aufräumen, bügeln, kochen. Meistens gleichzeitig.“