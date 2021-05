Es fuhr unter deutscher Flagge : Tankschiff rammt Brücke in Groningen

Tankschiff rammt Brücke in Groningen

Groningen In der Nacht zu Samstag hat ein Schiffsunfall viele Menschen in der niederländischen Stadt Groningen aufgeschreckt: Ein unter deutscher Flagge fahrendes Tankschiff hat eine wichtige Brücke gerammt und stark beschädigt.

Zeugen des Unfalls in der Nacht zum Samstag berichteten von einem lauten Knall und einer Erschütterung. Autos fuhren zu dem Zeitpunkt kurz nach Mitternacht nicht über die Brücke; ein Mopedfahrer kam laut Medienberichten mit dem Schrecken davon.

Weitere Vernehmungen und Untersuchungen sollen in den nächsten Tagen den genauen Unfallhergang klären. Der 110 Meter lange Tanker „Bodensee“ aus Mannheim wurde laut ANP bei einer ersten Untersuchung der Polizei für „technisch in Ordnung“ befunden. Der Tanker war mit vier Besatzungsmitgliedern an Bord unterwegs von Straßburg nach Delfzijl (Niederlande).