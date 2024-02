Unfall nahe Guangzhou Frachtschiff fährt gegen Brücke in China – Autos fallen ins Wasser

Ein Frachtschiff hat in Südchina eine von Autos befahrene Brücke gerammt und teilweise zum Einsturz gebracht. Der Frachter stieß am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) südöstlich der Metropole Guangzhou in der Provinz Guangdong gegen die Verkehrsbrücke, wie die örtlichen Behörden auf der Onlineplattform Weibo mitteilten. Eine unbekannte Zahl an Fahrzeugen sei ins Wasser gestürzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.