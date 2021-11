Corona-Pandemie : Intensivmediziner verlangen Lockdown in den Niederlanden

Intensivmediziner verlangen Lockdown in den Niederlanden

Den Haag Innerhalb von zehn Tagen droht in den Niederlanden die Triage, mahnt der Berufsverband. Es gebe nur einen Ausweg und der müsse auch eine unpopuläre Maßnahme einschließen: einen Lockdown und Schulschließungen.

In den Niederlanden fordern Intensivmediziner deutlich härtere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Notwendig sei ein Lockdown, der auch Schulschließungen umfasse, erklärte der Vorsitzende der Vereinigung der niederländischen Intensivmediziner, Diederik Gommers, am Mittwoch. Die Regierung machte das Abstandhalten zu den Mitmenschen wieder zur Pflicht, hat aber Schließungen von Schulen abgelehnt. Die Zahl der Neuinfektionen steigt unterdessen weiter an.