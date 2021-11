Verschärfung der Maßnahmen : Die Niederlande trägt wieder Maske

Seit Samstag, 6. November, gilt wieder die Maskenpflicht in den Niederlanden. Foto: dpa/Klemmer

Nimwegen Seit Samstag sind die Corona-Regeln in den Niederlanden wieder schärfer. Die Inzidenzen steigen, erste Krankenhäuser schlagen Alarm. Wie schaut der neue Alltag in den Niederlanden aus? Wir haben uns vor Ort umgesehen.

Von Maarten Oversteegen

In Deutschland würde man mit Stoffmaske auffallen. Aus dem öffentlichen Bild ist der Fetzen vor dem Mund gänzlich verschwunden, seit Monaten werden nur noch medizinische Masken getragen. Ganz anders in den Niederlanden. Dort erlebt die Stoffmaske ein unerwartetes Comeback. Seit dem vergangenen Samstag gilt die Maskenpflicht wieder in den Niederlanden. Und vor Ort in Nimwegen zeigt sich: Offenkundig haben viele die Alltagsmaske wieder für sich entdeckt.

Es scheint, als habe das Königreich die Kontrolle über das Virus verloren. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell (Stand: 9. November) bei 451 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Noch besorgniserregender aber sind die Wasserstandsmeldungen aus den Krankenhäusern. Besonders hat sich die Lage in der Provinz Limburg zugespitzt, die direkt an die Bundesrepublik grenzt. Die Kliniken in Heerlen, Weert, Roermond, Venlo und Maastricht können keine weiteren Infizierten aufnehmen, Kranke werden in umliegende Spitale verlegt. Die Krankenhäuser wandten sich nun mit einem Brief an die Regierung in Den Haag. „Wir steuern geradewegs auf eine Katastrophe im Gesundheitswesen zu, und das ganze System gerät ins Stocken“, heißt es in dem Schreiben. Auch andere Krankenhäuser vermelden, an der Kapazitätsgrenze zu sein. Wichtige Operationen werden aktuell aufgeschoben.

Das Kabinett von Ministerpräsident Mark Rutte sah sich daher dazu gezwungen, die Notbremse zu ziehen. Seit dem vergangenen Samstag müssen Niederländer die Mund- und Nasenbedeckung wieder in Supermärkten, Geschäften, Bibliotheken oder Freizeitparks tragen. Gleiches gilt wieder an Bahnhöfen, Flughäfen oder Bushaltestellen – und nicht mehr nur im jeweiligen Verkehrsmittel.

Zudem wurde die 3G-Regel ausgeweitet. Kunden müssen ihren Corona-Nachweis künftig immer bei Restaurants und Cafés vorzeigen – unabhängig davon, ob sie draußen oder drinnen Platz nehmen. Zudem muss man den QR-Code auch im Theater oder Kino, auf dem Gelände von Universitäten, bei Kongressen oder Messen sowie bei Sportveranstaltungen vorzeigen. Als die neuen Maßnahmen Anfang November vorgestellt wurden, machten tausende Demonstranten in Den Haag auf sich aufmerksam. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mit Protesten wie zu Beginn des Jahres, als es in vielen Städten wegen der Einführung der Sperrstunde (´avondklok´) zu Ausnahmezuständen auf den Straßen kam, ist nun aber nicht zu rechnen.

Aktuell aber scheinen auch die Karnevalisten die Vorfreude verloren zu haben. Als Hochburgen des Brauchtums gelten die Provinzen Limburg und Brabant. Dort hätte vielerorts am 11. November die fünfte Jahreszeit eingeläutet werden sollen, in Roermond wurden 17.000 Menschen erwartet. Doch die meisten Veranstaltungen wurden abgesagt, auch für die Umzüge sieht es düster aus. Viele Experten hatten im Vorfeld gewarnt, die Großveranstaltungen könnten zu Spreader-Events werden. Die Entscheidungen fällen vor Ort die Bürgermeister, Zuversicht aber verbreitet gegenwärtig kaum ein Amtsträger mehr.

Doch welche Folgen haben die Verschärfungen für das öffentliche Leben in den Niederlanden? Wir haben uns in Nimwegen umgesehen. Dort liegt die Wocheninzidenz bei 358 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Auf der Intensivstation des Universitätsklinikums geht es stressig zu. Und dennoch: In der Öffentlichkeit fremdeln die Niederländer scheinbar weiter mit der Maske. In der auch unter der Woche stark frequentierten Fußgängerzone haben sie Seltenheitswert.

Vor vielen Geschäften aber wird mittlerweile wieder auf die Pflicht hingewiesen, eilig kramen die Niederländer ihre Masken hervor. „Ich hätte nicht gedacht, dass das alles nochmal zurückkommt. Irgendwie hat man langsam das Gefühl, dass Corona nie aufhört. Und den Gedanken, dass man sogar als Geimpfter eigentlich nirgends mehr spontan ohne Maske hinkann, finde ich irgendwie befremdlich“, sagt Nico Godding, der am Mittwoch in der Innenstadt von Nimwegen unterwegs war.

Die Einführung der 3G-Regel auch für gastronomische Außenterrassen hatte im Nachbarland für mächtig Kritik gesorgt. Die Opposition im Parlament droht gar mit Klagen. Es heißt, dass viele Wirte den Nachweis schlichtweg nicht kontrollieren. Bei einer Stichprobe in drei Cafés in der Studentenstadt aber offenbart sich, dass Gastronomen den Barcode sehr wohl scannen. Ohne 3G-Nachweis gibt es auf dem Großen Markt in Nimwegen kein Pils, Kaffee, Wein oder Bitterballen. „Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum jetzt auch draußen auf der Terrasse Maske getragen werden muss. Das riecht nach Verzweiflung, weil die Politik es nicht schafft, die Impfquote zu erhöhen“, sagt Gerard Smet vor einem Café im Herzen der 170.000-Einwohner-Stadt. Tatsächlich stagniert die Quote bei 85 Prozent der Erwachsenen. Widerstände gibt es insbesondere im strenggläubigen Bibelgürtel und in einkommensschwachen Großstadtmilieus.