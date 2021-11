Corona im Kreis Viersen : Immer mehr Covid-19-Patienten im Krankenhaus

Die Zahl der stationär behandelten Covid-Patienten in den Krankenhäusern im Kreis Viersen stieg von 21 am Dienstag auf 30 am Mittwoch. Unser Foto zeigt das AKH Viersen. Foto: AKH/Carsten Preis

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die mit einem schweren Verlauf im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, am Mittwoch von 21 auf 30 gestiegen. Der Inzidenz-Wert nähert sich der 300er-Marke. Er stieg von 278,7 am Dienstag auf 292,8 (NRW: 249,7). Zwei Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation, einer wird beatmet.

Das Kreisgesundheitsamt registrierte insgesamt 184 Neuinfektionen, das sind 103 mehr als am Dienstag. Vier Neuinfektionen wurden an vier Schulen festgestellt, darunter eine an der Gesamtschule Nettetal und eine an der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt in Niederkrüchten. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg auf 1301 Personen, das sind 7,3 Prozent mehr als am Vortag. 117 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne.