Nur wenige Tage nach Tod : Willi Herrens Foodtruck komplett niedergebrannt

Köln Der große Traum von Willi Herren ist nur kurz nach seinem überraschenden Tod in Flammen aufgegangen. In der Nacht zu Montag brannte der Foodtruck „Willi Herren's Rievkoochebud“ vollständig aus.

Vor knapp einem halben Monat, am 16. April, eröffnete der Foodtruck von Willi Herren und seinen Geschäftspartnern Desiree und Jörg Hansen in Frechen. Etliche Promis kamen zur Unterstützung vorbei. Gerade einmal eine Woche später stirbt der Kölner in seiner Wohnung.