Vorwürfe sexueller Belästigung : Sky distanziert sich von Schauspieler Noel Clarke

London In der britischen Zeitung „Guardian“ hatten sich 20 frühere Kolleginnen geäußert und Clarke sexuelle Belästigung und Übergriffe vorgeworfen. Der Schauspieler ist unter anderem für seine Rolle in der BBC-Serie „Doctor Who“ bekannt.

Der Fernsehsender Sky hat sich nach Belästigungsvorwürfen von dem britischen Schauspieler Noel Clarke distanziert. Man werde nach den Enthüllungen alle Beteiligungen des Schauspielers in laufenden Produktionen stoppen, teilte der Sender am Freitag mit. „Sky steht gegen alle Formen der sexuellen Belästigung und des Mobbings und nimmt Anschuldigungen dieser Art sehr ernst“, schrieb der Sender in einer Mitteilung. Der 45-jährige Clarke hatte eigentlich in der vierten Staffel der Sky-Serie „Bulletproof“ mitspielen sollen.