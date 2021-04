Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Streit um #allesdichtmachen-Aktion : Prof. Dr. Boerne antwortet auf unseren offenen Brief

Jan Josef Liefers als Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne im WDR-„Tatort“ aus Münster. Foto: WDR/Markus Tedeskino

Exklusiv Berlin Den Schauspieler hatten wir für sein Video in Form eines Briefes an seine Fernsehfigur Prof. Dr. Dr. Boerne getadelt. Jetzt hat Jan Josef Liefers geantwortet - und zwar ebenfalls in seiner Rolle des „Tatort“-Rechtsmediziners.